Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag schwächer

So bewegt sich Kimberly-Clark

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 101,48 USD ab.

Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 101,48 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 101,10 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 102,11 USD. Bisher wurden via NASDAQ 514.236 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 48,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2025 (101,10 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,37 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 4,88 USD aus.

Am 30.10.2025 lud Kimberly-Clark zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 2,69 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,15 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Kimberly-Clark-Aktie sackt ab, Kenvue-Titel mit kräftigem Kurssprung: Tylenol-Hersteller wechselt Eigentümer

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus