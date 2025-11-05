Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochabend in Rot

Kimberly-Clark im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 100,11 USD abwärts.

Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 100,11 USD. Bei 99,28 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 100,56 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.432.360 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 33,42 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 99,28 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,88 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,02 USD aus.

Am 30.10.2025 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,15 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,48 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

