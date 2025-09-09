DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.520 -0,4%Nas21.939 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,66 +1,7%Gold3.643 +0,5%
Aktienentwicklung

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

10.09.25 16:11 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 130,16 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
112,32 EUR 1,82 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 130,16 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie sank bis auf 130,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 130,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 26.596 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 13,43 Prozent niedriger. Bei 124,12 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,64 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,16 Mrd. USD – eine Minderung von 17,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,03 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 28.10.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Brian A Jackson / Shutterstock.com

