Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kimberly-Clark am Dienstagnachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 119,99 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 119,99 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 120,13 USD. Bei 119,69 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 34.128 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 150,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 25,31 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,18 USD am 13.10.2025. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 1,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 4,88 USD je Wertpapier.

Kimberly-Clark ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Kimberly-Clark-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,47 USD je Aktie.

