DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.980 +0,5%Nas22.259 -0,3%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,66 -1,2%Gold3.656 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Mittwochabend fester

17.09.25 20:24 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Mittwochabend fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Kimberly-Clark. Das Papier von Kimberly-Clark konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 126,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
106,84 EUR 1,84 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 126,62 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Kimberly-Clark-Aktie sogar auf 126,97 USD. Bei 125,32 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 214.702 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 150,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,75 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,12 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,02 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4,16 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,52 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

In eigener Sache

Übrigens: Kimberly-Clark und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kimberly-Clark

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kimberly-Clark

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
15.09.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
13.05.2015Kimberly-Clark OverweightBarclays Capital
02.04.2015Kimberly-Clark Market PerformBMO Capital Markets
02.01.2015Kimberly-Clark OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2009Kimberley-Clark underweight (Update)Barclays Capital
09.12.2009Kimberley-Clark underweightBarclays Capital
16.07.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
28.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
15.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kimberly-Clark Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen