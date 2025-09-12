Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Mittwochabend fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Kimberly-Clark. Das Papier von Kimberly-Clark konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 126,62 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 126,62 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Kimberly-Clark-Aktie sogar auf 126,97 USD. Bei 125,32 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 214.702 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 150,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,75 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,12 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,02 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4,16 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,52 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

