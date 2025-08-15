Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Donnerstagnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 132,43 USD.
Um 15:52 Uhr rutschte die Kimberly-Clark-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 132,43 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Kimberly-Clark-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 132,30 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 132,49 USD. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 26.355 Aktien.
Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 13,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 124,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 6,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 4,88 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,02 USD je Kimberly-Clark-Aktie.
Kimberly-Clark veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4,16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,03 Mrd. USD umgesetzt worden.
Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,52 USD je Aktie aus.
