Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Kimberly-Clark am Abend zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 121,20 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 121,20 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 121,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 120,12 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 238.329 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,06 Prozent. Am 14.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,18 USD. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 2,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,02 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 4,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.08.2025 lud Kimberly-Clark zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,22 Prozent zurück. Hier wurden 4,16 Mrd. USD gegenüber 5,03 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich