Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 105,46 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 105,46 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 106,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,33 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 383.664 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 42,58 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 99,28 USD ab. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 5,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,88 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,02 USD aus.

Am 30.10.2025 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,20 Prozent zurück. Hier wurden 4,15 Mrd. USD gegenüber 4,95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

