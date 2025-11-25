DAX23.459 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.835 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.139 ±0,0%
Kimberly-Clark im Fokus

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Dienstagnachmittag freundlich

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 106,20 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 106,20 USD. In der Spitze legte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 106,23 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 105,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 63.882 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Bei 150,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 41,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 99,28 USD erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,02 USD belaufen.

Am 30.10.2025 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 28.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
15.09.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
13.05.2015Kimberly-Clark OverweightBarclays Capital
02.04.2015Kimberly-Clark Market PerformBMO Capital Markets
02.01.2015Kimberly-Clark OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2009Kimberley-Clark underweight (Update)Barclays Capital
09.12.2009Kimberley-Clark underweightBarclays Capital
16.07.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
28.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
15.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.

