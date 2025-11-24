Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark behauptet sich am Montagabend
Die Aktie von Kimberly-Clark zeigt am Montagabend wenig Änderung. Die Kimberly-Clark-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 105,08 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 20:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 105,08 USD. Bei 105,29 USD erreichte die Kimberly-Clark-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 103,78 USD. Bei 105,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 453.048 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 99,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 5,52 Prozent Luft nach unten.
Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,02 USD ausgeschüttet werden.
Am 30.10.2025 lud Kimberly-Clark zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,69 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4,15 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,20 Prozent verringert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie
Kimberly-Clark-Aktie sackt ab, Kenvue-Titel mit kräftigem Kurssprung: Tylenol-Hersteller wechselt Eigentümer
S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen
Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus
Übrigens: Kimberly-Clark und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kimberly-Clark
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kimberly-Clark
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.2015
|Kimberly-Clark Overweight
|Barclays Capital
|02.04.2015
|Kimberly-Clark Market Perform
|BMO Capital Markets
|02.01.2015
|Kimberly-Clark Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight (Update)
|Barclays Capital
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight
|Barclays Capital
|16.07.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|28.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|15.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kimberly-Clark Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen