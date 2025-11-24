DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.856 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1528 +0,1%Öl63,46 +1,5%Gold4.123 +1,4%
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark behauptet sich am Montagabend

24.11.25 20:23 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark behauptet sich am Montagabend

Die Aktie von Kimberly-Clark zeigt am Montagabend wenig Änderung. Die Kimberly-Clark-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 105,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
90,87 EUR 1,02 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 20:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 105,08 USD. Bei 105,29 USD erreichte die Kimberly-Clark-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 103,78 USD. Bei 105,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 453.048 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 99,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 5,52 Prozent Luft nach unten.

Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,02 USD ausgeschüttet werden.

Am 30.10.2025 lud Kimberly-Clark zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,69 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4,15 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,20 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
15.09.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
13.05.2015Kimberly-Clark OverweightBarclays Capital
02.04.2015Kimberly-Clark Market PerformBMO Capital Markets
02.01.2015Kimberly-Clark OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2009Kimberley-Clark underweight (Update)Barclays Capital
09.12.2009Kimberley-Clark underweightBarclays Capital
16.07.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
28.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
15.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.

