Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 103,92 USD.
Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 103,92 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 103,90 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,18 USD. Bisher wurden via NASDAQ 119.764 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,28 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 4,46 Prozent Luft nach unten.
Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,02 USD belaufen.
Kimberly-Clark veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4,15 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,20 Prozent verringert.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.01.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
