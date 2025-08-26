Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 130,00 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 130,00 USD. Bei 130,35 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,60 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.085 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 15,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,12 USD am 11.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2024 mit 4,88 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,02 USD je Aktie ausschütten.

Kimberly-Clark veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4,16 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umsetzen können.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,52 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

