Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Freitagabend gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 129,34 USD nach oben.

Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 129,34 USD. Bei 129,78 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,68 USD. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 204.575 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 124,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Abschläge von 4,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,02 USD, nach 4,88 USD im Jahr 2024.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

