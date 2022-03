BMW-Aktie legt zu: BMW senkt CO2-Ausstoß bei Autos deutlich - Rückruf in Nordamerika

Mit 115,9 Gramm CO2 pro Kilometer sei der europäische Grenzwert von 126 Gramm für die Flotte deutlich unterschritten worden, teilte BMW am Mittwoch in München mit. Ursachen dieses Erfolgs seien effizientere Benzin- und Dieselmotoren sowie die hohe Nachfrage nach Elektro- und Plug-in-Hybrid-Autos in Europa.

In Europa sei bereits jedes vierte verkaufte Auto des BMW-Konzerns ein Plug-in-Hybrid oder vollelektrisch. Bei der Tochter Mini sei der vollelektrische Mini Cooper SE das meistverkaufte Modell. "2022 strebt die BMW Group an, mehr als 200 000 vollelektrische Fahrzeuge abzusetzen", teilte der Konzern mit. Mit dem BMW i7 und dem BMW iX1 kämen zwei weitere Batterieautos aus zentralen Baureihen in den Markt. Jedes BMW-Werk in Deutschland baue mindestens ein vollelektrisches Modell.

BMW ruft in Nordamerika Hunderttausende Autos in die Werkstätten

Der Autobauer ruft in Nordamerika fast eine Million Autos in die Werkstätten. Betroffen sind von der Maßnahme bis zu 917 106 Autos, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Mittwoch mitteilte. Grund ist demnach, dass ein Ventil infolge eines Kurzschlusses überhitzen könnte, weswegen Feuergefahr bestehe. BMW hatte viele Autos wegen des Problems bereits einmal zurück in die Werkstätten beordert, diese und weitere müssen nun aber nochmal zur Reparatur kommen. Der Rückruf betrifft einige wichtige Modelle der Münchener wie 3er und 5er oder die SUV-Boliden vom Typ X3 und X5 aus verschiedenen Modelljahren von 2006 bis 2013.

BMW-Aktien steigen via XETRA zeitweise um 4,76 Prozent auf 74,43 Euro.

MÜNCHEN / WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX)

