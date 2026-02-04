DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.865 -3,5%Euro1,1788 -0,2%Öl67,91 -1,5%Gold4.902 -1,3%
Koloss für Braunkohle-Abbau wird gesprengt

05.02.26 06:10 Uhr

JÄNSCHWALDE (dpa-AFX) - Im ehemaligen Braunkohletagebau Jänschwalde in der Lausitz wird am Vormittag (gegen 11.00 Uhr) die legendäre Abraumförderbrücke F60 gesprengt - ein symbolträchtiger Moment für die Lausitz. Die Sprengung markiert das Ende eines Kapitels der Lausitzer Bergbaugeschichte und kann live im Internet verfolgt werden.

Über 45 Jahre lang war die F60 das Herzstück der Arbeit mehrerer Bergmannsgenerationen. Sie gilt als eine der größten mobilen Technikanlagen weltweit. Die Sprengung erfolgt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Mit dem Kohleausstieg bis 2038 wandelt sich der Energieerzeuger Leag und das Lausitzer Bergbaurevier grundlegend. Künftig entstehen auf ehemaligen Tagebaugebieten große Wind- und Solarparks sowie Seen./mow/DP/zb