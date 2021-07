Konjunkturerholung liefert Air Liquide Rückenwind - Aie Liquide-Aktie dennoch schwächer

Die Erlöse kletterten im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um rund sechs Prozent auf 10,8 Milliarden Euro, wie der Linde -Konkurrent am Donnerstag in Paris mitteilte. Damit übertraf Air Liquide die Erwartungen der Analysten. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Schwankungen von Währungskursen und Energiepreisen, stieg der Umsatz um gut neun Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 1,2 Milliarden Euro. Das waren fast 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die Geschäftsentwicklung spiegele die Dynamik der Märkte und die Beschleunigung der Verkäufe im zweiten Quartal wider, sagte Unternehmenschef Benoit Potier laut Mitteilung. Diese hätten das Niveau des zweiten Quartals 2019 - also vor der Corona-Krise - in allen Regionen und Geschäftsbereichen übertroffen. Er bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr. Demnach will Air Liquide den bereinigten Gewinn sowie die operative Marge steigern. Dabei klammert der Konzern Währungseffekte aus.

Für die Aktie von Air Liquide geht es im Pariser Handel an der EuroNext 1,96 Prozent auf 146,76 Euro abwärts.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com