Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verbilligt sich am Montagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 19,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 19,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 18,84 EUR. Bei 19,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 26.872 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 17,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,14 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,50 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 03.05.2024. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 356,11 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 277,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Kontron dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert am Dienstagmittag im Minus

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen