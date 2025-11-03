Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron macht am Vormittag Boden gut

Kurs der Kontron

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 22,76 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 22,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 22,76 EUR. Mit einem Wert von 22,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 18.043 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 29,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 21,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,44 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,826 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.08.2025. Das EPS lag bei 1,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 423,83 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 395,70 Mio. EUR.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Kontron dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

