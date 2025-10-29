Jefferies & Company Inc.

Kontron Buy

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Kontron 22,72 EUR 0,12 EUR 0,53% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kontron nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der IoT-Spezialist habe mit einem weiteren Umsatzrückgang und einer rückläufigen operativen Ergebnismarge (Ebitda) die Erwartungen verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Donnerstagabend. Das Umsatzziel sei gesenkt, das angestrebte operative Jahresergebnis aber bestätigt worden. Letzteres dürfte angesichts der vorherigen Sorgen am Markt über eine Gewinnwarnung das Vertrauen wieder ein Stück weit herstellen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG