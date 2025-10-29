DAX 24.164 +0,2%ESt50 5.701 -0,1%MSCI World 4.418 -0,2%Top 10 Crypto 15,16 -1,4%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 95.482 +0,7%Euro 1,1611 +0,1%Öl 64,41 -0,8%Gold 3.970 +0,6%
Kontron Aktie

Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

KGV 13,21 Div. Rendite 3,08%
WKN A0X9EJ

ISIN AT0000A0E9W5

Jefferies & Company Inc.

Kontron Buy

08:01 Uhr
Kontron Buy
Kontron
22,72 EUR 0,12 EUR 0,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kontron nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der IoT-Spezialist habe mit einem weiteren Umsatzrückgang und einer rückläufigen operativen Ergebnismarge (Ebitda) die Erwartungen verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Donnerstagabend. Das Umsatzziel sei gesenkt, das angestrebte operative Jahresergebnis aber bestätigt worden. Letzteres dürfte angesichts der vorherigen Sorgen am Markt über eine Gewinnwarnung das Vertrauen wieder ein Stück weit herstellen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG

Zusammenfassung: Kontron Buy

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,16 €		 Abst. Kursziel*:
21,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,84%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

