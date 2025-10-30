Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 23,16 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 23,16 EUR zu. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 23,34 EUR zu. Bei 22,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 233.950 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Mit einem Zuwachs von 25,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 52,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,836 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 423,83 Mio. EUR gelegen.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

