Kontron Aktie
Marktkap. 1,41 Mrd. EURKGV 13,21 Div. Rendite 3,08%
WKN A0X9EJ
ISIN AT0000A0E9W5
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 28,40 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des IoT-Spezialisten habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Malte Schaumann am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Zudem habe Kontron erneut die Umsatzziele gesenkt./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kontron AG
Zusammenfassung: Kontron Buy
|Unternehmen:
Kontron
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
28,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,10 €
|Abst. Kursziel*:
22,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,41%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kontron
|11:36
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08:01
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|11:36
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08:01
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|11:36
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08:01
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.25
|Kontron Buy
|Warburg Research
|30.07.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.05.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.04.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|13.04.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|20.03.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|22.03.22
|Kontron Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|09.05.19
|Kontron Hold
|Warburg Research
|05.04.19
|Kontron Hold
|Warburg Research
|12.11.18
|Kontron Hold
|Warburg Research
|09.11.18
|Kontron Hold
|Warburg Research