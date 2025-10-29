DAX 24.109 -0,1%ESt50 5.681 -0,4%MSCI World 4.395 -0,7%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.726 -1,0%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1575 -0,3%Öl 64,28 -1,0%Gold 3.976 +0,8%
Kontron Aktie

23,20 EUR +0,60 EUR +2,65 %
STU
21,52 CHF +0,94 CHF +4,56 %
BRX
Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

KGV 13,21 Div. Rendite 3,08%
WKN A0X9EJ

ISIN AT0000A0E9W5

Warburg Research

Kontron Buy

11:36 Uhr
Kontron Buy
Kontron
23,20 EUR 0,60 EUR 2,65%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 28,40 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des IoT-Spezialisten habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Malte Schaumann am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Zudem habe Kontron erneut die Umsatzziele gesenkt./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Buy

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
28,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,10 €		 Abst. Kursziel*:
22,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,41%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kontron

11:36 Kontron Buy Warburg Research
08:01 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Kontron Buy Warburg Research
06.08.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.25 Kontron Buy Warburg Research
mehr Analysen

