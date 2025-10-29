DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.965 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,19 +1,1%Gold3.995 +1,4%
Kurs der Kontron

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag gesucht

29.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Kontron zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 22,08 EUR.

Kontron
22,24 EUR 0,74 EUR 3,44%
Um 15:52 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 22,08 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 22,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 543.705 Stück.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,34 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 45,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,836 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Kontron dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

