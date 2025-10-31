Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 22,90 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 22,90 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,96 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.688 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 26,64 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 33,84 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,826 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 395,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie springt an: Umsatzprognose leicht gesenkt - Gewinnziel bleibt

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 3 Jahren verdient

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen