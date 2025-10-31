DAX24.004 -0,5%Est505.679 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,67 -0,1%Gold4.004 -0,9%
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagvormittag mit Aufschlag

31.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Kontron gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 22,78 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 22,78 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 22,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 11.358 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 50,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,826 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Kontron veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie springt an: Umsatzprognose leicht gesenkt - Gewinnziel bleibt

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 3 Jahren verdient

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
30.10.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
