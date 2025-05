Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Montagvormittag fester

Blick auf Kontron-Kurs

Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 21,60 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 21,60 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 21,70 EUR zu. Bei 21,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 9.648 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 21,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,86 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,733 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,600 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 27.03.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 477,14 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Kontron am 06.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Kontron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor