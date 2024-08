Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger setzen Kontron am Montagmittag unter Druck

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,9 Prozent auf 16,99 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 6,9 Prozent im Minus bei 16,99 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 16,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 168.689 Kontron-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,32 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 16,91 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 0,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,636 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Am 03.05.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 356,11 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 283,22 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 07.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,52 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag zurück