Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 16,11 EUR nach oben.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 16,11 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,16 EUR zu. Bei 16,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 83.325 Kontron-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Gewinne von 44,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,88 EUR aus.

Kontron gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 423,83 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 49,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Am 06.11.2025 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,51 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kontron von vor 3 Jahren angefallen

Kontron-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten