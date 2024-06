Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Freitagnachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 21,56 EUR ab.

Das Papier von Kontron befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 21,56 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 21,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.284 Kontron-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 23,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 8,16 Prozent zulegen. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 25,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,692 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,63 EUR je Kontron-Aktie aus.

Am 03.05.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 356,11 Mio. EUR – ein Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Am 31.07.2025 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

