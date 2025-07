Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron legt am Mittag zu

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 28,56 EUR zu.

Die Kontron-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 28,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 28,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 83.962 Kontron-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,96 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit Abgaben von 46,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,796 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Kontron gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 385,45 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

