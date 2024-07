Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Montagnachmittag ins Plus

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 20,32 EUR.

Das Papier von Kontron konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 20,32 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 20,42 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 20,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.364 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 14,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,14 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,693 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,88 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 03.05.2024. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 356,11 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 277,67 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,55 EUR je Aktie belaufen.

