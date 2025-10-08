Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 26,60 EUR.

Um 11:43 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 26,56 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.085 Kontron-Aktien.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,02 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,05 Prozent.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,850 EUR je Kontron-Aktie. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 423,83 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

