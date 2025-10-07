DAX24.340 -0,2%Est505.619 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,62 +0,2%Gold3.951 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Top News
Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Notierung im Fokus

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag mit Verlusten

07.10.25 09:26 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 26,62 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
26,62 EUR -0,18 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 26,62 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 26,54 EUR. Bei 26,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.829 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 8,94 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,09 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,850 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verdient

Kontron-Aktie profitiert von Analystenlob

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen