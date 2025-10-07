Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 26,62 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 26,62 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 26,54 EUR. Bei 26,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.829 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 8,94 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,09 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,850 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

