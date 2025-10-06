Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 26,66 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 26,66 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 26,82 EUR. Bei 26,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 77.315 Aktien.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,78 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 43,17 Prozent sinken.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,850 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

