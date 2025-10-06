Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Kontron. Im XETRA-Handel kam die Kontron-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 26,48 EUR.

Mit einem Kurs von 26,48 EUR zeigte sich die Kontron-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Kontron-Aktie legte bis auf 26,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Kontron-Aktie sank bis auf 26,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 28.562 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 9,52 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,850 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR im Vergleich zu 423,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

