Kontron Aktie News: Kontron am Dienstagvormittag gesucht

Die Kontron-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 15,50 EUR. Bei 15,50 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 15,33 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 2.000 Kontron-Aktien.

Am 24.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 35,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,31 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 37,05 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 05.11.2020. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 297,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 297,70 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 10.11.2023 präsentieren.

