Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron legt am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 15,85 EUR.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,85 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 15,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.290 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 32,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 0,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 07.08.2024. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 423,83 Mio. EUR – ein Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Kontron dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,51 EUR je Kontron-Aktie.

