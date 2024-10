Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Blick auf Kontron-Kurs

Die Aktie von Kontron zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Bei der Kontron-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 16,31 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:00 Uhr bei der Kontron-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 16,31 EUR. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 16,31 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,31 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.818 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 30,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,54 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 423,83 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 283,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

