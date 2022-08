Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag auf Höhenflug

Aktien in diesem Artikel Kontron 16,76 EUR

7,30% Charts

News

Analysen

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 10,9 Prozent im Plus bei 17,11 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,60 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 219.413 Aktien.

Am 24.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,53 Prozent. Bei 11,22 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 52,50 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 26,20 EUR angegeben.

Kontron veröffentlichte am 05.11.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 297,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 297,70 EUR umgesetzt.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Kontron dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie trotzdem im Minus: Quartalsumsatz und -Gewinn verbessert

Analysten sehen bei S&T-Aktie Potenzial

Mai 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der S&T-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

Bildquellen: S&T