Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 16,66 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 16,66 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 16,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,75 EUR. Zuletzt wechselten 45.823 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 2,70 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,640 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 07.08.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 423,83 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 283,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

