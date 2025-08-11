DAX24.042 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,53 +0,8%Dow44.440 +1,1%Nas21.571 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,54 -0,3%Gold3.343 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX leichter -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Eurokurs legt zu - die Gründe Eurokurs legt zu - die Gründe
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kursentwicklung

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Nachmittag nach

12.08.25 16:09 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 26,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
25,92 EUR -0,28 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 25,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 69.990 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 71,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,776 EUR je Kontron-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie schwächelt dennoch: Kontron hebt Gewinnziel an

Ausblick: Kontron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen