Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 26,02 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 25,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 69.990 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 71,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,776 EUR je Kontron-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

