Notierung im Fokus

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

23.10.25 16:08 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
25,32 EUR -0,44 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:48 Uhr die Kontron-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,48 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,60 EUR aus. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 25,24 EUR. Bei 25,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 26.704 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Gewinne von 13,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 68,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,836 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
