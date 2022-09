Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Kontron 15,97 EUR

Die Kontron-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 16,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 16,13 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.760 Kontron-Aktien.

Am 24.09.2021 markierte das Papier bei 23,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 33,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,22 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,96 Prozent.

Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 25,60 EUR.

Am 05.11.2020 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2020 endete, vor. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 297,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 10.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG