Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag fester

Kontron im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 16,27 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 16,27 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 16,37 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.648 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 43,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 15,54 EUR fiel das Papier am 09.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,668 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent auf 423,83 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 283,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,51 EUR je Kontron-Aktie.

