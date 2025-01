Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Mittwochvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 17,70 EUR zu.

Um 09:04 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 17,70 EUR. Bei 17,79 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.760 Kontron-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 31,75 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,41 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,688 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Kontron veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 427,74 Mio. EUR – ein Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr bedeutet

Börse Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich