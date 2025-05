Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 22,50 EUR ab.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 22,50 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,50 EUR nach. Mit einem Wert von 22,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 13.968 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 26,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 16,27 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,67 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,703 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Am 06.05.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 385,45 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Kontron die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,82 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

