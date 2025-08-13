DAX24.435 +0,2%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit negativen Vorzeichen

15.08.25 12:06 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 25,14 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
25,04 EUR -0,46 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 25,14 EUR. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,98 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.405 Kontron-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 15,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 39,74 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,776 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 395,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Kontron dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

Kontron-Aktie schwächelt dennoch: Kontron hebt Gewinnziel an

Ausblick: Kontron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

