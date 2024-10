Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Kontron im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 17,34 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 17,34 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 17,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.690 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,668 EUR je Kontron-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,88 EUR an.

Am 07.08.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 423,83 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,51 EUR je Aktie belaufen.

