Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 17,01 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 17,01 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 17,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,36 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.444 Stück gehandelt.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Gewinne von 37,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2024 bei 15,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,668 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,88 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 07.08.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 423,83 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 283,22 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

