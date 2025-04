Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 21,88 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 21,88 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 21,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 131.096 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,16 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 19,56 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,743 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Am 27.03.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 477,14 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 365,02 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Kontron-Aktie.

