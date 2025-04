Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Kontron im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kontron-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 22,12 EUR.

Die Kontron-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 22,30 EUR. Bei 22,08 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.282 Kontron-Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 26,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,26 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,743 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Kontron ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,72 Prozent auf 477,14 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,02 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Kontron die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Kontron-Aktie.

